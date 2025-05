S.A. 19:40 Il 66mo Premio Ozieri: domande in scadenza Le opere devono essere inviate entro il 31 maggio per essere ammesse. Come ogni anno il Premio Ozieri è riservato alle poesie e ai racconti in lingua sarda e nelle altre lingue di Sardegna (gallurese, turritano, catalano di Alghero e tabarchino)



OZIERI - Si avvicina la scadenza del bando 2025 per il 66mo Premio Ozieri di Letteratura sarda: le opere devono essere inviate entro il 31 maggio per essere ammesse. Dopo quasi settant’anni di passione, dedizione e amore per la cultura, Ozieri è pronta per la nuova edizione del suo concorso rinomato e conosciuto in tutto il mondo, grazie ai sardi che vivono in tutte le nazioni del pianeta; un traguardo che testimonia l’importanza di un evento ormai diventato parte integrante del nostro patrimonio umanistico, un punto di riferimento per artisti, scrittori, pensatori e tutti coloro che credono nel potere dei sentimenti e delle idee trasformati in letteratura preziosa. Il cuore pulsante di una tradizione che attraversa generazioni di custodi e di scrutatori della parola meditata, batte quindi con frenesia di fronte al nuovo appuntamento con la festa del verso, del racconto e del canto. Ed è con entusiasmo e orgoglio che già in tanti, tra poeti e narratori carichi di eccellenza, creatività e impegno, stanno rendendo unico questo premio, attraverso l’invio dei propri componimenti inediti. Tanti altri lo faranno nei giorni a seguire, fino alla scadenza dei termini, ossia fino all’ultima giornata del mese.



Come ogni anno il Premio Ozieri è riservato alle poesie e ai racconti in lingua sarda e nelle altre lingue di Sardegna (gallurese, turritano, catalano di Alghero e tabarchino). Queste le tre sezioni: Poesia sarda “Antoni Sanna” (non oltre quaranta versi con o senza rima e con argomento libero, in onore al grande linguista bonorvese); Prosa sarda “Tonino Ledda” (racconti su massimo cinque pagine word in omaggio al fondatore e primo segretario del Premio); Tra poesia e càntigu “Antoni Cubeddu” (con versi scritti per poter essere cantati sui modelli della tradizione orale come mutos, modas e altri schemi, in ricordo di colui che portò sui palchi le sfide orali improvvisate). Le opere inviate saranno valutate dalla Giuria presieduta dal Prof. Dino Manca dell’Università di Sassari e composta dalla sua squadra: Anna Cristina Serra (vice), Cristiano Becciu, Antonio Canalis, Duilio Caocci, Clara Farina, Attilio Mastino, Riccardo Mura, Gianbernardo Piroddi, Simone Pisano, Gabriele Tanda, Salvatore Tola.



«Abbiamo la migliore giuria che si possa avere – afferma Vittorio Ledda, presidente dell’associazione Premio Ozieri recentemente trasformatasi in APS -. I suoi componenti sono per noi una garanzia. Ma siamo anche sicuri del fatto che contribuiranno a innovare questa tradizione nel solco di quanto fatto precedentemente». I prossimi mesi estivi non faranno da semplice attesa della grande premiazione che, come di consueto, si svolgerà nel teatro civico della capitale della poesia sarda. Presto, infatti, conosceremo tutti gli appuntamenti collaterali (volti a celebrare la cultura a 360°) messi a punto dall'associazione di promozione sociale sotto la guida del già citato presidente Ledda e grazie agli stimoli creativi del segretario Marco Fenudi. Ma ora c’è un treno che va preso per poter partecipare al concorso, ed è per questi che gli organizzatori invitano poeti e scrittori a ricordarsi della data del 31 maggio. Per una 66ma edizione che rimanga nella storia del Premio e di tutta la letteratura di Sardegna. Tutte le info relative all'invio del materiale sono presenti sul sito www.premiozieri.it