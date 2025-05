Cor 13:31 11° Concorso Luca Scognamillo: premiazione Presso il cinema Miramare, si è svolta la cerimonia di premiazione dell´undicesima edizione del Concorso “Luca Scognamillo” dedicato al ricordo del poeta algherese e rivolto a tutti gli studenti degli Istituti Superiori di Alghero



ALGHERO - Il 15 Maggio, presso il cinema Miramare, si è svolta la cerimonia di premiazione dell'undicesima edizione del Concorso “Luca Scognamillo” dedicato al ricordo del poeta algherese e rivolto a tutti gli studenti degli Istituti Superiori di Alghero. Istituito nel 2013, per volontà dei genitori di Luca, sotto la presidenza del Prof. Nicola Salvio al Liceo Classico Linguistico G. Manno, scuola in cui Luca si è formato mettendo in luce le sue raffinate doti poetiche, il concorso attualmente è a cura dell'Associazione Mill’Anni. La cerimonia si è svolta alla presenza degli studenti, degli insegnanti e dei Dirigenti degli Istituti Superiori Cittadini, dell’assessora alla Cultura Raffaella Sanna.

Gradita in sala anche la presenza dell’Assessora ai Servizi Sociali, Maria Grazia Salaris. Come ogni anno, dopo aver salutato il numeroso pubblico presente, la referente del progetto, prof.ssa Vannina Oggiano, ha illustrato le motivazioni che hanno condotto all’istituzione del concorso sottolineando come Luca cercasse, negli incontri con gli studenti, di trasmettere loro la passione per la letteratura, li incoraggiasse nel processo della scrittura, ma anche ad esprimersi mediante il linguaggio artistico e musicale.



Ma, prima di proseguire con la serata, la conduttrice ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, in primis l’Amministrazione Comunale, in particolare l’Assessora alla Cultura e la Fondazione Alghero. L’Assessora alla Cultura, Raffaella Sanna, ha elogiato l’iniziativa e rivolto calorose parole di incoraggiamento ai giovani partecipanti. La conduttrice dell’evento ha poi ringraziato i Dirigenti Scolastici, prof. Mario Peretto per l’Istituto E. Fermi (Liceo Classico Linguistico G. Manno, Liceo Artistico F. Costantino, Liceo Scientifico e delle Scienze Umane E. Fermi), e il prof. Angelo Parodi per L’Istituto A. Roth (Ipsar E. Lussu, Ipia, Iti, Istituto Tecnico Turistico A. Roth), per il supporto al Concorso inserito nell’offerta formativa delle scuole tra i progetti di valorizzazione delle eccellenze. Sono stati poi ringraziati i collaboratori di plesso, le funzioni strumentali, e tutti gli insegnanti che hanno favorito e organizzato, presso ogni scuola, gli incontri con gli studenti per la presentazione e la divulgazione del bando del concorso. Quest’anno sono stati complessivamente 143 gli studenti partecipanti nelle quattro sezioni proposte dal concorso: Poesia, Racconto breve, Arte e Canzone.



I testi poetici, narrativi e musicali, sono stati valutati da un’autorevole commissione composta da: Antonello Colledanchise (ex Dirigente Scolastico, scrittore e musicista), le prof.sse Enza Castellaccio, Mariolina Cosseddu, Margherita Piras, Enedina Sanna, gli scrittori Massimiliano Fois, Cristian Grosso e Francesca Manca, il musicista e scrittore Davide Casu, la carissima amica di Luca Angela Nuvoli, la mamma di Luca, Andreina Uldanck. Nella sezione poesia si sono cimentati 52studenti e questo è stato il responso espresso dalla giuria: primo premio a Nicolò Casu 2^A IPIA, secondo premio a Claudia Lombardi 2^C IPSAR, terzo premio a Gabriele De Sclavis 4^E Istituto Tecnico Roth, quarto premio a Sara Piras 3^F Istituto Tecnico Roth, note di merito a Irene Saba 2^C IPSAR, Francesca Ara 3^A Liceo Scientifico E. Fermi, Clara Vittoria Gonzales Cortes 3^A IPSAR, Agostino Pasquarelli 4^A IPIA, Lucia Dafne Mura 5^A IPSAR.



La sezione Arte quest’anno è stata dedicata al ricordo di Cristian Martinez, studente del Liceo Artistico F. Costantino, presente tra i partecipanti al concorso nell’edizione dello scorso anno. Con la voce rotta dall’emozione il prof. Fabio Sanna, docente del Liceo Artistico, ha tracciato un profilo del giovane studente ricordando con affetto i momenti vissuti da Cristian nella comunità scolastica.

In segno di vicinanza alla famiglia è stato proiettato un video realizzato da Diego Riu (studente dell’IPIA) con la collaborazione dei più cari amici di Cristian. Immagini toccanti di un giovane spensierato e amato da tutti che lascia una traccia indelebile in chiunque l'abbia conosciuto. La sezione arte, che proponeva ai ragazzi di trovare ispirazione, per i loro elaborati artistici, in una delle cinque poesie di Luca Scognamillo proposte dal Bando, la cui lettura, durante la cerimonia è stata affidata a Debora Fermo, studentessa del Roth, ha visto la partecipazione di ben sessantacinque studenti.



La commissione che ha valutato la Sezione Arte, composta dalla prof.ssa Mariolina Cosseddu, insegnante di Storia dell’Arte e critica d’arte, e da Massimiliano Caria, artista visuale e fotografo concettuale, ha proclamato vincitrice Chiara Cossu 5^B Liceo Artistico F. Costantino. Al secondo posto si è classificata Giulia Frattari 4^A Liceo Artistico F. Costantino, al terzo posto Agnese Paddeu 1^ B Liceo Artistico F. Costantino, al quarto posto Raffaela Natale 3^A Liceo Scientifico E. Fermi, e una nota di merito è stata riconosciuta a Adria Granata 1^C Liceo Artistico F. Costantino.

Questa la classifica per quanto riguarda la sezione “Racconto breve”: 1°Premio Sofia Tedde 3^A Liceo Classico G. Manno, 2°Premio Sabrina Dore 4^G Liceo Artistico F. Costantino, 3°Premio Celeste Sofia Nieddu 2^ D Liceo delle Scienze Umane E. Fermi. Un quarto premio ex aequo è stato assegnato rispettivamente a Zoe Fanciulli 2^B Liceo Scientifico E. Fermi e Giada Sanna 4^A Liceo Artistico F. Costantino, e note di merito sono state riconosciute a, Gabriele Salvatore Manunta 2^C IPSAR, Debora Fermo 4^A (serale) Istituto Tecnico A. Roth, Elisabetta Cardone 1^A Liceo Scientifico E. Fermi, Yannick Muglia 2^B Liceo Artistico F. Costantino, Chiara Sanna 2^B Liceo Scientifico E. Fermi.



Molto apprezzato dalla giuria l’unico lavoro musicale pervenuto, presentato da Athena Yalica Tavares Lavergne, in arte Skelita, 5^E Istituto Tecnico Roth, proclamata vincitrice nella sezione Canzone. Quest’anno un premio speciale, per una sezione creata ad hoc, è stato attribuito a Diego Riu che, con le sue mirabolanti fantasie di luci, che hanno accompagnato la proiezione di un video dedicato a Luca Scognamillo, ha incantato il pubblico presente dimostrando grande sensibilità artistica e competenza tecnica. Infine, un attestato di merito è stato consegnato ad Andrea Ibba per la scelta dei brani musicali che sono stati la colonna sonora della cerimonia e per la sensibilità artistica espressa nell’esecuzione. Il momento della premiazione è sempre vissuto da tutti con grande trepidazione e, per tutte le sezioni, vengono lette le motivazioni dei premi elaborate dalla giuria. A consegnare i premi, come ogni anno, è la mamma di Luca, Andreina, che, con affetto ed emozione, si congratula con gli studenti premiati e ringrazia tutti i partecipanti con la consegna di un attestato. Premi speciali e targhe-ricordo per i vincitori, per i Dirigenti e per i referenti del concorso di ogni plesso scolastico, sono stati offerti dalla famiglia Scognamillo, anche con il contributo dell’Amministrazione Comunale, mentre pregiati libri sono stati donati agli studenti e alla Commissione del Concorso dalla Fondazione Alghero. In chiusura della serata, la conduttrice ha voluto ancora ringraziare le professoresse e i professori referenti del Concorso presso ogni scuola: Lela Giorgi per il Liceo G. Manno; Flaviana Sias per il Liceo E. Fermi; Efisio Niolu e Anna Murgia per il Liceo F. Costantino; Graziana Zisa per IPSAR E. Lussu; Monica Ulgheri e Angela Becciu per l’Istituto Tecnico A. Roth; Anna Sanna per l’ITIS; Barbara Spano per l’IPIA, che hanno costantemente incoraggiato e coordinato la partecipazione degli studenti. Tutta la Cerimonia è stata documentata con fotografie grazie alla generosa disponibilità di Mattia Pulina.