Sabato Poetry Slam ad Alghero

ALGHERO - Sabato 19 Aprile, alle ore 20.00, ritorna ad Alghero, al Circolo Culturale Micromeria (in via Petrarca n. 14) il Poetry Slam Sardegna, la sfida di poesia performativa che da anni infiamma i palchi e spazi artistici e culturali dell’isola. Per l'occasione il nuovo circolo algherese ARCI Micromeria e il collettivo Dignitat, presentano “Contra l’esfructament Slam”, uno slam speciale contro lo sfruttamento dei corpi e dei luoghi della città di Alghero in particolare, e della Sardegna in generale. La gara, presentata dal (Maestro di Cerimonia) Giovanni Salis, sarà valida per il campionato sardo della LIPS Lega Italiana Poetry Slam e vedrà la partecipazione del rapper Giocca come ospite speciale fuorigara. Le regole per partecipare alla competizione poetica e performativa sono semplici: 3 minuti a testa, solo voce e corpo, testi scritti di proprio pugno, niente musica o oggetti scenici, il pubblico presente decreta il vincitore o la vincitrice. “Contra l’esfructament Slam” è un evento presente all’interno del calendario Sant Jordi 2025 a l’Alguer, in collaborazione con Libreria Labirinto.