Torna a Sassari il Poetry Slam Sabato 15 marzo presso lo Spazio Bunker a partire dalle 21 la poesia performativa sarà di nuovo protagonista. Dopo il successo del primo round torna a Sassari il Torneo di Poetry Slam del CAATS



SASSARI - Sabato 15 marzo presso lo Spazio Bunker a partire dalle 21 la poesia performativa sarà di nuovo protagonista, in un luogo ormai diventato punto di riferimento per gli amanti del teatro, delle arti cinematografiche, della performance e della poesia. Il Poetry Slam è un formato di gara che unisce la poesia alla performance, dando spazio a poeti di ogni genere e background. Sei poeti si sfidano su un palco, declamando poesie scritte di proprio pugno in un tempo massimo di tre minuti.



Non sono consentiti oggetti di scena o musiche, solo corpo e voce. A decretare il vincitore sarà come sempre una giuria presa a caso tra il pubblico. Nonostante la natura competitiva, il Poetry Slam è un’occasione di incontro, confronto e festa; un momento per celebrare la poesia in tutte le sue forme. I poeti di questo secondo round del torneo saranno: Terri Melon, Ida Pranteddu, Maria Oppo, Gabriele Baldino, SaturnoContro e Marta Meloni.



A rendere speciale questa serata, sarà anche la presenza di un ospite d’eccezione: Marko Miladinovic, poeta e performer svizzero, autore di "Libro massimo di poesia", pubblicato di recente con Agenzia X. Miladinovic è noto per il suo approccio innovativo alla poesia, che combina la scrittura con la performance, creando esperienze coinvolgenti e intense. La sua presenza arricchirà l’evento, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire una voce potente e originale nel panorama poetico contemporaneo.



Il Torneo del CAATS è parte integrante del campionato della LIPS – Lega Italiana Poetry Slam, inserito nel coordinamento Poetry Slam Sardegna. Il Torneo del CAATS è reso possibile grazie al sostegno di partner e sponsor locali che credono nel valore della cultura e dell’arte condivisa. Un sentito grazie a: Tical Music Pub, S'ARD Guest House, Cooperativa Agricola Tissese, Associazione Gavinuccio Canu, Mama Terra Sardegna, BirrAjò Sassari, Ginette et son Huile, Stella Rossa Arredamenti.