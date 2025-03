S.A. 17:46 Concorso Luca Scognamillo: proroga scadenze Ogni anno sono sempre più numerosi gli studenti delle scuole superiori cittadine che si cimentano nelle sezioni proposte dal concorso: poesia, racconto breve, arte, canzone



ALGHERO - È stato prorogato al 20 Marzo il termine per la consegna degli elaborati per partecipare all’undicesima edizione del concorso dedicato al ricordo del poeta algherese. Ogni anno sono sempre più numerosi gli studenti delle scuole superiori cittadine che si cimentano nelle sezioni proposte dal concorso: poesia, racconto breve, arte, canzone. Il bando del concorso è stato inviato nel mese di dicembre ai dirigenti scolastici degli Istituti Superiori che, con grande disponibilità, ne hanno curato la diffusione. Fondamentale per la divulgazione del bando e delle sue finalità, è il

ruolo degli insegnanti referenti del concorso che, con grande impegno, presso ogni plesso scolastico, si spendono per diffonderlo capillarmente, anche tramite l’organizzazione di incontri tra gli studenti e i referenti dell’Associazione Mill’Anni, promotrice del Concorso. L’associazione Mill’Anni ringrazia «i dirigenti scolastici Prof. Mario Peretto e prof. Angelo Parodi per avere accolto, con grande sensibilità, questa importante iniziativa culturale che sollecita e stimola le attitudini degli studenti, e tutti gli insegnanti che dedicano attenzione e cura nell’incoraggiare e sostenere la partecipazione dei loro allievi».