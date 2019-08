Condividi | Red 14:22 Il Comune ha pubblicato l´avviso pubblico per l´assegnazione di contributi ai canoni di locazione. I termini per la presentazione delle domande saranno aperti fino a venerdì 6 settembre Contributi per gli affitti: avviso pubblico ad Alghero



ALGHERO – Il Comune di Alghero ha pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai canoni di locazione. I termini per la presentazione delle domande saranno aperti fino a venerdì 6 settembre.



Il contributo deve essere richiesto da uno degli intestatari del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell’alloggio. Bisognerà utilizzare il modulo di domanda di partecipazione al bando, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva appositamente predisposto dal Comune, che dovrà essere sottoscritto e dallo stesso dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal bando.



Il modulo di domanda, il bando e gli altri stampati possono essere ritirati negli uffici dei Servizi sociali, a Lo Quarter, in Largo San Francesco 14, negli orari di apertura al pubblico, o all'Infoalghero,in Via Cagliari 2. E' anche possibile scaricarli on-line dal sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione Servizi al cittadino/bandi/bando-contributi-affitti.