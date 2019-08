Condividi | S.O. 10:10 «Sono schifata e indignata» la denuncia di una turista in acqua col suo figlioletto. Segnalazione recapitata ai competenti uffici del Comune di Alghero per i dovuti accertamenti «Escrementi in mare», allarme ad Alghero



«La città mi piace la sua gente anche e così le spiagge. Purtroppo oggi devo segnalare un fatto molto grave e per me sconvolgente che ha dei testimoni: Sono schifata e indignata, in acqua a pochi metri da riva si potevano trovare escrementi interi e un altro ne abbiamo visto galleggiare a riva. Per fortuna ragazzini che giocavano se ne sono accorti. Mai nella mia vita - ho viaggiato molto oltre che essere una frequentatrice di luoghi come la riviera Adriatica molto frequentata anche essa - mi è capitata una cosa simile». Commenti ALGHERO - Piccoli grandi problemi per l'immagine turistica della Riviera del corallo in questa difficile stagione estiva. Proprio nel giorno in cui è revocata l'ordinanza sul divieto di balneazione a San Giovanni , col mare della città che ritorna balneabile, l'allarme arriva da Maria Pia.Urla e immagini scioccanti sul bagnasciuga, quando un gruppetto di persone si è accorta della presenza di escrementi in acqua. Segnalazione recapitata immediatamente ai competenti uffici del Comune di Alghero per i dovuti controlli. La denuncia di una turista è impietosa.«La città mi piace la sua gente anche e così le spiagge. Purtroppo oggi devo segnalare un fatto molto grave e per me sconvolgente che ha dei testimoni: Sono schifata e indignata, in acqua a pochi metri da riva si potevano trovare escrementi interi e un altro ne abbiamo visto galleggiare a riva. Per fortuna ragazzini che giocavano se ne sono accorti. Mai nella mia vita - ho viaggiato molto oltre che essere una frequentatrice di luoghi come la riviera Adriatica molto frequentata anche essa - mi è capitata una cosa simile».