Martedì sera, il giornalista sportivo sarà ospite di una nuova anteprima del festival "Dall´altra parte del mare" per presentare, insieme a Peppe Mulas e Giovanni Dessole, il suo nuovo libro "Time out, Ascesa e caduta della Mens Sana o dello sport professionistico in Italia" (add editore) Libri: Flavio Tranquillo ad Alghero



ALGHERO - Martedì 13 agosto, alle 21.30, il giornalista sportivo Flavio Tranquillo sarà ad Alghero, ospite di una nuova anteprima del festival “Dall'altra parte del mare” per presentare, insieme a Peppe Mulas e Giovanni Dessole, il suo nuovo libro “Time out, Ascesa e caduta della Mens Sana o dello sport professionistico in Italia” (add editore). La Mens Sana Siena è stata la squadra di basket italiano che ha dominato gli Anni Duemila. Al netto dei titoli revocati, si contano sei scudetti, tre Coppe Italia, sei Supercoppe e una coppa europea vinta, la Saporta.



A capo di questa potente macchina sportiva spicca la figura di Ferdinando Minucci, uomo forte della società, esperto di marketing e di comunicazione e poi general manager e presidente della corazzata senese. Nel maggio 2014, ancora presidente della Lega basket, sarà messo ai domiciliari nel corso dell’operazione “Time out”. Negli anni dello scandalo del Monte Paschi (banca legata a filo diretto con la squadra), le indagini scavano nel giro di affari, sponsorizzazioni e denaro che ruotava attorno al campo da basket.



Tranquillo prende in mano questa storia mettendo insieme i dati, gli atti, le parole dei protagonisti, per fare chiarezza non solo sul singolo caso, ma su un sistema che usa lo sport per i propri interessi. Dal campo e dalle magie dei campioni, il libro arriva alle aule dei tribunali, ai bilanci truccati ed ai conti correnti nascosti. Un libro per chi ama il basket e lo sport, e per chi crede che ci possa essere un altro modo di pensarlo.



Flavio Tranquillo nato a Milano nel 1962 da padre calabrese e madre ligure, è inviato speciale per “Sky Sport”. Ha seguito, da radiocronista prima e telecronista poi, tutti i più importanti avvenimenti cestistici degli ultimi trent’anni in Italia, Europa e Stati Uniti. L’impatto emotivo delle stragi del 1992 lo ha indotto a dedicare sempre maggiore attenzione a chi si sacrifica nel rischioso compito di ostacolare la criminalità organizzata.



