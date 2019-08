Condividi | Red 12:16 Dopo la stagione appena trascorsa in prestito, la società algherese annuncia la firma della guardia sassarese, classe 2004, che era di proprietà dell´Ants Viterbo, e che arriva in biancoblu a titolo definitivo La Mercede firma Valentina Usai



ALGHERO - Dopo la stagione appena trascorsa in prestito, la Mercede Alghero annuncia la firma della guardia Valentina Usai, classe 2004, che era di proprietà dell'Ants Viterbo, e che arriva in biancoblu a titolo definitivo. «Sono molto soddisfatto di questa scelta, come già detto in precedenza, vogliamo continuare a lavorare sui giovani», commenta il general manager biancoblu Francesco de Rosa.



«Ho avuto modo, durante la stagione sportiva appena conclusa, di apprezzare le qualità e l'impegno di questa ragazza, sia in campionato che al Trofeo delle regioni – prosegue De Rosa - dove è stata anche la migliore realizzatrice del torneo nella percentuale dei tiri da 3. Ringrazio vivamente la società Ants Viterbo per la disponibilità dimostrata, dando a Valentina la possibilità di arrivare da noi a titolo definitivo»,



Usai farà parte del roster della prima squadra nella serie B regionale. Inoltre, parteciperà ai campionati giovanili Under 18 e Under 16.



