Cor 10:13 Basket Under 17: Alghero all´Interzona La Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino è pronta a scrivere un’altra pagina importante della sua stagione. Dopo aver conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo regionale Under 17 Eccellenza, i giovani giallorossi affronteranno gli Spareggi Interregionali con l’obiettivo di accedere alle finali nazionali



ALGHERO - Il primo appuntamento è fissato per sabato 24 maggio, alle ore 18:00 a Tarquinia, dove i ragazzi di coach Mastropietro e del vice Cabras affronteranno la Robur et Fides Varese. Si tratta di una sfida secca, da dentro o fuori, che vale l’accesso allo spareggio finale. In caso di vittoria, la formazione algherese tornerà in campo domenica 25 maggio alle ore 14:00, sempre a Tarquinia, per affrontare la Basket Jesi Academy Taurus, con in palio un posto tra le migliori d’Italia alle Finali Nazionali.



Saranno dodici gli atleti presenti a Tarquinia: Spano, Burruni, Doppiu, Rizzo, Chemerys, Hlib, Fonnesu, Rosas, Usai, Murru, Coulibaly Canu. A guidarli il tecnico Giovanni Mastropietro, il vice Cabras, e i dirigenti Marras e Muroni, punto di riferimento della società giallorossa.



Il programma dell’Interzona 2025 è il seguente: SAP Alghero Costruzioni Valentino – Robur et Fides Varese , Tarquinia, Via dello Stadio – Sabato 24 maggio, ore 18:00; In caso di vittoria:

SAP Alghero Costruzioni Valentino – Jesi Academy Taurus, Tarquinia – Domenica 25 maggio, ore 14:00.



L’atmosfera è quella delle grandi occasioni. A pochi giorni dal via, tra entusiasmo e concentrazione, la società si prepara a vivere un nuovo capitolo di una stagione già memorabile. «Un sogno che continua, emozione, sudore e cuore: i nostri ragazzi sono pronti a scrivere un nuovo pezzo di storia giallorossa, dove la Pallacanestro Alghero vuole portare il più in alto possibile il nome della città di Alghero», fa sapere la società.