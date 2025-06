S.A. 8:39 L´algherese Murgia convocata in Nazionale U16 Dopo il Trofeo dell´Amicizia della scorsa stagione, per il giovane talento locale, arriva la convocazione più importante, quella che porta agli Europei che si giocheranno in Romania dal 15 al 23 agosto 2025



ALGHERO - Settimana ricca di novità in casa Mercede. Lunedì è stata pagata la rata per la riaffiliazione alla FIP, primo passo per le iscrizioni ai vari campionati maschili e femminili per la stagione 2025/2026, mercoledì è arrivata l'attesa convocazione di Aurora Murgia con la Nazionale U16 che si prepara a disputare gli Europei di categoria. Dopo il Trofeo dell'Amicizia della scorsa stagione, per il giovane talento locale, arriva la convocazione più importante, quella che porta agli Europei che si giocheranno in Romania dal 15 al 23 agosto 2025. Il raduno è fissato per il 18 luglio.



«Siamo molto contenti per la convocazione di Aurora, dichiara Francesco De Rosa, quest'anno ha avuto una crescita importante disputando i campionati U19/18 e la serie B. Purtroppo non siamo riusciti a qualificarci alle Finali Nazionali, ma la sua crescita è stata comunque notata, questo le ha permesso di rientrare tra le 16 convocate. In un momento in cui stiamo lavorando per migliorare il settore giovanile e la prima squadra, questa notizia ci motiva ancora di più per dare il massimo anche dal punto di vista dirigenziale, è necessario che altre ragazze locali abbiano la possibilità di crescere e confrontarsi con le parieeta a livello nazionale, non solo locale. Dopo aver riafffiliato la società a breve definiremo i campionati a cui perticpare e chiuderemo alcuni accordi con delle giovani atlete che hanno manifestato interesse nei nostri confronti», chiude il Dirigente.