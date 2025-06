Cor 18:57 Dinamo, inaugurata la mostra "Dae su 1960" Un omaggio ai 65 anni di storia della Dinamo Sassari. Un percorso espositivo unico, che attraversa le epoche del club e valorizza i protagonisti e i simboli che ne hanno costruito l’identità.



SASSARI - È stata inaugurata questa mattina, nella prestigiosa Sala Siglienti della Direzione Generale del Banco di Sardegna a Sassari, la mostra “Dae su 1960”, un omaggio ai 65 anni di storia della Dinamo Sassari. Un percorso espositivo unico, che attraversa le epoche del club e valorizza i protagonisti e i simboli che ne hanno costruito l’identità.



La mostra. Il lavoro per la realizzazione della mostra parte da lontano, nel 2020, in occasione del 60esimo anniversario del club. Da allora è iniziata una minuziosa attività di ricerca, in particolare dedicata ai primi anni di vita della società, che ha permesso di ricostruire tutti i roster della storia biancoblu, oggi consultabili nella sezione All Time Rosters del sito ufficiale Dinamo.



All’interno della mostra trovano spazio memorabilia unici e di grande valore storico ed emotivo: una maglia del 1967 appartenuta a Silvio Angius, donata dal figlio Luca, a lungo giocatore Dinamo, le divise custodite negli anni da Giuseppe Pirisi e Mauro Bonino, e praticamente tutte le maglie dagli anni ’90 a oggi, comprese le edizioni speciali delle Coppe Europee e delle Final Eight di Coppa Italia. Ci sono anche lo statuto originale della Polisportiva Dinamo, il verbale della prima assemblea, due retine tagliate – una a Wurzburg nel 2019, l’altra dopo una vittoria in Supercoppa – e addirittura le divise e i cartellini della sezione pallavolo, affiliata in origine al CSI.



Una sezione importante è dedicata ai trofei conquistati: tutte le coppe e le medaglie che hanno scritto pagine memorabili nella storia biancoblu sono oggi esposte in un contesto elegante, immersivo e altamente suggestivo. L’allestimento, curato nei minimi dettagli da Character, è stato molto apprezzato sia per l’impatto visivo che per la sua sostenibilità: l’intera struttura è infatti realizzata in cartone green, 100% ecosostenibile.



L’evento inaugurale ha visto la partecipazione del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, del dottor Nicola Obino in rappresentanza del Banco di Sardegna, del direttore operativo Dinamo Luigi Peruzzu, del direttore generale Jack Devecchi, e dei soci fondatori Bruno Sartori, Uccio Virdis e Graziano Bertrand. Fondamentale il supporto del Banco di Sardegna, che ha messo a disposizione la sua sede di viale Umberto e la splendida Sala Siglienti: un luogo simbolico, testimonia la solidità di un legame che dura da ben 35 anni: un record nel panorama cestistico italiano. Orari e prenotazioni - La mostra sarà visitabile per tre settimane, dal lunedì al venerdì (10-12 e 16-19) e il sabato (10-13 e 16-20). L’ingresso è gratuito previa prenotazione via mail all’indirizzo daesu1960@dinamobasket.com.