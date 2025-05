S.A. 9:29 Pallacanestro Alghero cerca giovani atlete La A.S.D. Pallacanestro Alghero è alla ricerca di giovani atlete nate nel 2007 e 2008. Appuntamento Mercoledì 28 e Giovedì 29 Maggio al PalaManchia



ALGHERO - La A.S.D. Pallacanestro Alghero è alla ricerca di giovani atlete nate nel 2007 e 2008, determinate, serie e con tanta voglia di crescere sul campo. La società sportiva algherese è una realtà sportiva che promuove il basket femminile in città dal 1986. I risultati lusinghieri di questo anno, 3°classificate in Sardegna in Under 17, 1° classificate in Under 15, in lotta con per la Finale regionaleUnder 14 e vice campionesse regionali con le Under 13, fanno sì che la programmazione del prossimo anno sportivo inizi da subito.



La Pallacanestro Alghero cerca giocatrici nate nel 2007-2008 motivate e appassionate, che vogliono sviluppare le proprie capacità e vivere insieme un'esperienza sportiva unica nel campionato Regionale Under 19: «Mercoledì 28 e Giovedì 29 Maggio alle ore 19:30 ti aspettiamo per un allenamento con noi al PalaManchia Via Mauro Manca 1 – Alghero. Sarà l’occasione giusta per scoprire il nostro ambiente, incontrare lo staff e vivere l’energia di chi crede davvero nella pallacanestro femminile. Non è una selezione. È un invito. Porta la tua passione, al resto ci pensiamo noi» l'appello della società.