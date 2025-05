S.A. 21:31 Giochi della Gioventù: Alghero rappresenta la Sardegna a Roma Lo Stadio Olimpico di Roma sarà il palcoscenico della Fase Nazionale dei Giochi della Gioventù il 26 e 27 maggio. Tra le delegazioni presenti, la Sardegna sarà rappresentata dalla squadra di basket dell’ istituto Comprensivo Numero 2 di Alghero



ALGHERO - Il 26 e 27 maggio 2025, lo Stadio Olimpico di Roma sarà il palcoscenico della Fase Nazionale dei Giochi della Gioventù, un evento che vedrà la partecipazione di oltre 2.500 studenti provenienti da tutta Italia. Tra le delegazioni presenti, la Sardegna sarà rappresentata con orgoglio dalla squadra di basket dell’ istituto Comprensivo Numero 2 di Alghero composta dagli atleti Santoni Fabrizio, Luca Pala, Ludovico Carboni e Federico Sechi, sotto la guida del professor Gianni Madeddu.



I Giochi della Gioventù, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero per lo Sport e i Giovani hanno l’obiettivo di valorizzare l’educazione motoria e la pratica sportiva come parte integrante del percorso scolastico. La squadra di basket dell’Istituto Comprensivo Numero 2 di Alghero arriva a Roma con grande entusiasmo e determinazione. Gli atleti hanno lavorato duramente sotto la supervisione del professor Gianni Madeddu e della professoressa Silvia Solinas: «La loro partecipazione rappresenta non solo un’opportunità per competere a livello nazionale, ma anche un momento di crescita e condivisione con coetanei di tutta Italia. L’intera comunità di Alghero seguirà con orgoglio i propri giovani talenti, augurando loro il successo in questa straordinaria esperienza sportiva».