Basket giovanile: maxi-collaborazione ad Alghero



ALGHERO - Mercede basket Alghero, Cmb Alghero e Pallacanestro Alghero, rompono gli indugi e decidono di avviare il progetto tecnico per promuovere in città, nel rispetto delle autonomie societarie, una collaborazione finalizzata alla crescita tecnica di chi pratica il gioco della pallacanestro nel settore femminile ed in quello maschile. Le tre società, avendo consolidato le loro basi societarie, scelgono di condividere la programmazione e lo sviluppo del percorso tecnico, con l’intento di elevare la qualità del lavoro e poter partecipare a dei campionati di maggior prestigio.



Il progetto “FitPink Alghero”, inizialmente pensato per le ragazze nate negli anni 2006, 2007 e 2008, che partecipano ai campionati Under14, U13 ed Esordienti, si allargherà anche alle U15, U16 ed U18. La concretezza e l’abitudine a lavorare giornalmente per far crescere tecnicamente ed atleticamente le giocatrici: questo l'impegno delle tre società. L’idea di costruire identità personali e collaborazione, allo scopo di far acquisire alle ragazze una maggiore consapevolezza in quello che fanno, sul come lo fanno e perché lo fanno. Creare giocatrici autonome, pensanti, futuribili in campionati di serie, formare ed educare talenti nascosti, dare coraggio a se stesse in funzione della loro personale realizzazione. Puntiamo ad atlete che amino visceralmente questo sport ed alla condivisione del progetto da parte delle famiglie, decisive per contribuire al raggiungimento degli obiettivi.



Il progetto si sviluppa per la stagione 2019/20 con la Pallacanestro Alghero che si occuperà di portare avanti i campionati femminili U14, U13 ed Esordienti, anche in virtù del titolo regionale Under13 appena conquistato e del buon lavoro messo in campo in questi anni. La Mercede Alghero si occuperà della prima squadra e punterà decisamente alla promozione in A2 nazionale ed alla crescita delle giovani delle due società non ancora pronte per la massima serie, che prenderanno parte al campionato U18, U16 ed U15. Il percorso tecnico, incentrato sulla crescita delle atlete, seguirà l’intento di stimolare le giovani e di creare un avvicinamento emotivo alla pallacanestro di vertice per chi in questo momento non può permettersi di farlo direttamente.



Il Cmb Alghero continuerà a fornire il suo importante contributo al progetto con il gruppo U13 femminile. Anche in ambito maschile il Cmb sarà protagonista con le annate 2004 e 2005. Infatti, la Pallacanestro Alghero metterà a disposizione il proprio gruppo U16, che parteciperà al campionato U16 e U15 maschile, che si giocherà come "Cmb Alghero". Mentre la Pallacanestro Alghero avrà l'onore e l'onere di integrare i ragazzi del 2006 e 2007 che arrivano dal Cmb per disputare i campionati U14 ed U13 Gold a livello regionale. L'attività dei gruppi verrà condivisa dagli staff privilegiando la crescita dei singoli all'interno di contesti di gruppo di squadra dove le collaborazioni diventeranno fondamentali. Il sogno ambizioso, per il momento celato dietro la doverosa umiltà, è quello di riuscire in futuro a fare in modo che giovani atleti ed atlete algheresi possano di nuovo calcare i parquet sardi e della Penisola in modo significativo.