Monica Pulina guida la Carovana del sorriso

ALGHERO - Il presidente e fondatore Beppe Mambretti ha conferito l’incarico all'algherese Monica Pulina di guidare sull’isola l’associazione la "Carovana del Sorriso Onlus" che tra qualche settimana si trasformerà in Odv (organizzazione di volontariato) e spegnerà le sue 10 candeline. L’associazione che aiuta e sostiene con progetti di dignità umana e adozioni a distanza circa 25 ospiti della sua struttura denominata Carovana Charity Villagge nella regione del Kilimanjaro in Tanzania, si occupa inoltre di diffondere la cultura del volontariato tra le giovani generazioni presso le scuole, le parrocchie e campi estivi.



Lo scopo del sodalizio che ha il suo “stato generale” in Lombardia è quello di far crescere e progredire popolazioni di paesi non del tutto fortunati nella loro terra con l’obbiettivo primario di fornire istruzione con successiva formazione e inserimento nel mondo del lavoro. Evitando così viaggi della speranza che nella maggior parte dei casi si trasformano in viaggi della disperazione.



Soddisfatto il Presidente Mambretti. «Conosco da tempo Monica, la sua tenacia, la sua determinazione e il suo grande cuore, sono certo che sarà capace di rendere virali le nostre buone opere. Auguro a lei e al gruppo Sardo che andrà a costituire nei prossimi giorni i migliori auguri di buon lavoro oltre che un sentito grazie». Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all'indirizzo: info@lacarovanadelsorriso.it