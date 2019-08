Condividi | Red 20:18 Sabato partirà con un doppio appuntamento allestito in Piazza Boyl, a Putifigari, l´edizione 2019 della rassegna di incontri con l´autore, musica, teatro, organizzata dall´Associazione Itinerandia, in collaborazione con la Libreria Cyrano di Alghero e con il patrocinio e sostegno della Regione autonoma della Sardegna, delle Amministrazioni comunali di Alghero e Putifigari e dell´Istituto Treccani Piazza Boyl dall´altra parte del mare



ALGHERO - Sabato 17 agosto, partirà con un doppio appuntamento allestito in Piazza Boyl, a Putifigari, l'edizione 2019 del Festival “Dall'altra parte del mare”, la rassegna di incontri con l'autore, musica, teatro, organizzata dall'Associazione Itinerandia, in collaborazione con la Libreria Cyrano di Alghero. Il festival ha il patrocinio ed il sostegno della Regione autonoma della Sardegna, delle Amministrazioni comunali di Alghero e Putifigari e dell'Istituto Treccani.



Si inizierà alle 21, con Alessia Gazzola, l'autrice di best seller, adorata dai lettori ed appena insignita del premio “Bancarella”, che converserà con Giusy Piccone del suo nuovissimo romanzo “Lena e la tempesta” (Garzanti). Un romanzo sulla magia dei nuovi inizi e la voglia di vivere andando oltre le proprie barriere. Un romanzo con una protagonista che deve fare i conti con se stessa, il proprio passato ed un pesante segreto. Un romanzo che ha il profumo del mare, la delicatezza della sabbia tra le dita, la forza delle onde in tempesta.



Seguirà, alle 22, una presentazione in musica di “Violeta, Corazon maldito” (Bao edizioni), il fumetto dedicato a Violeta Parra scritto dalla giornalista e fumettista Virginia Tonfoni, che ne converserà con Roberta Balestrucci. La presentazione sarà animata dagli interventi musicali di Claudia Crabuzza che, proprio alla cantautrice e poetessa cilena ha dedicato uno spettacolo dal titolo “Difesa di Violeta Parra”. Nel fumetto, Tonfoni (con Alessio Spataro) ha raccontato la vita di Parra scandendola in capitoli dal contrappunto perfettamente musicale, in una rigorosa bicromia bianco, nero ed arancione. Una vita di dolorosa intensità, consacrata all'arte ed all'amore raccontata con passione che emana da ogni pagina.



