Basterebbe davvero poco per capire quanto male facciano simili immagini per la reputazione turistica della Riviera del corallo. E la scena si ripete quotidianamente dall´inizio dell´estate Alghero: scoppiano i cestini in Centro



ALGHERO - Sveglia. Qui non si tratta di incivili, maleducati o cafoni estivi. Semplicemente - molto più probabilmente - non corrispondono alle reali esigenze della città di Alghero i turni programmati dai competenti servizi di svuotamento dei cestini (sempre più scarsi) disseminati nel centro storico. E l'immagine che quotidianamente si mostra alle decine di migliaia di turisti che passeggiano per la città vecchia è spesso deludente. Quì la foto inviata da un lettore alle ore 20.20 di ieri, sabato 18 agosto.