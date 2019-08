Condividi | Red 14:16 In programma mercoledì sera, nella Pineta Mandriola, a San Vero Milis, la presentazione del libro di Giovanni Gelsomino, iniziativa organizzata per Altrimari 2019. A seguire, “La poesia in musica di Fabrizio De Andrè”, le più belle canzoni del poeta genovese interpretate dalla voce di Aurelio Serra, con Daniele Puddu alla tastiera Fabrizio De Andrè e l´Isola paradiso



SAN VERO MILIS - In programma mercoledì 21 agosto, alle 19, nella Pineta Mandriola, a San Vero Milis, la presentazione del libro “Fabrizio De Andrè e l’Isola paradiso”, di Giovanni Gelsomino. L'iniziativa è organizzata per Altrimari 2019.



A vent’anni dalla scomparsa, il libro curato dal saggista e giornalista narra di un De Andrè così come conosciuto dai tanti amici che ne hanno condiviso il percorso umano in primis. Il libro coglie aspetti meno noti della vicenda umana dell'artista, quasi spontanei trabocano affetto e nostalgia. Il tutto agevolato dal fatto che la narrazione è arricchita da una grande quantità di foto inedite.



A seguire, “La poesia in musica di Fabrizio De Andrè”, le più belle canzoni del poeta genovese interpretate dalla voce di Aurelio Serra, con Daniele Puddu alla tastiera. L'appuntamento è organizzato in collaborazione con la Scuola civica sovracomunale di musica “Nino Dispenza”.



