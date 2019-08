Condividi | Red 16:42 Proseguono le ricerche di Raffaele Manca, l´anziano algherese scomparso dalla giornata di domenica mattina da una casa di riposo privata a Fertilia. Nel pomeriggio, le Forze dell´ordine hanno deciso di allargare l´area di ricerche con l'ausilio di un elicottero 87enne scomparso, task force a Fertilia: elicottero in volo



ALGHERO - Proseguono le ricerche di Raffaele Manca, l'anziano algherese di 87 anni scomparso da domenica mattina da una casa di riposo privata a Fertilia



Questa mattina, gli uomini del Distaccamento di Via Napoli hanno utilizzato anche i cani molecolari ed i droni. La base logistica dei soccorsi è la borgata di Fertilia dove è stato allestito un campo base di coordinamento.



Attorno alle 11, si è alzato in volo anche l'elicottero dei Vigili del fuoco, che ha perlustrato Fertilia e le zone limitrofe. Poi, nel pomeriggio, le Forze dell'ordine hanno deciso di allargare l'area di ricerche.



Nella foto: la base logistica dei soccorsi nella borgata di Fertilia ALGHERO - Proseguono le ricerche di Raffaele Manca, l'anziano algherese di 87 anni scomparso da domenica mattina da una casa di riposo privata a Fertilia [LEGGI] . Per tutta la notte, i Vigili del fuoco di Alghero ed i Carabinieri hanno perlustrato porzioni di pineta e strade alla ricerca dell'uomoQuesta mattina, gli uomini del Distaccamento di Via Napoli hanno utilizzato anche i cani molecolari ed i droni. La base logistica dei soccorsi è la borgata di Fertilia dove è stato allestito un campo base di coordinamento.Attorno alle 11, si è alzato in volo anche l'elicottero dei Vigili del fuoco, che ha perlustrato Fertilia e le zone limitrofe. Poi, nel pomeriggio, le Forze dell'ordine hanno deciso di allargare l'area di ricerche.Nella foto: la base logistica dei soccorsi nella borgata di Fertilia