Comitati e borgate: incontro a Porta Terra

ALGHERO - Incontro partecipato, oggi (martedì) a Porta Terra, tra il sindaco Mario Conoci con gli assessori ed i Comitati di quartiere e di borgata del territorio comunale di Alghero. Instaurare un rapporto di collaborazione ed individuare le modalità di intervento sui vari temi che riguardano la vita dei quartieri e delle borgate e di tutto il territorio, questo è stato il tema affrontato nel primo approccio con i rappresentanti dei Comitati, ai quali è stato chiesto di essere più rappresentativi possibile delle realtà di appartenenza.



«Alghero deve crescere tutta insieme – ha dichiarato il primo cittadino – senza distinzioni tra centro, quartieri e borgate. Il nostro intento è quello di confrontarci e collaborare costantemente, incentivando e valorizzando l’impegno civico dei Comitati di quartiere e di borgata, realtà vive e vitali della comunità».



L’intera Amministrazione comunale, è stato dichiarato, «sarà il riferimento dei Comitati, un riferimento più ampio dell’assessore incaricato con una delega specifica, un sistema che in passato non ha sempre funzionato. I rapporti saranno più fluidi, meno burocratizzati, con comunicazioni dirette per agire più celermente. Con i rappresentanti dei quartieri si è deciso infatti di snellire i rapporti in funzione di una maggiore operatività sui diversi argomenti di interesse: trasporti, igiene urbana, decoro, servizi sociali», concludono dagli uffici comunali.



