Nuovi appuntamenti della rassegna estiva "Ai margini della notte-Libri e autori in città", seconda parte di una rassegna che dura tutta l´estate, organizzati dalla libreria Il Labirinto Mondadori Bookstore Ai margini della notte ad Alghero



ALGHERO - Nuovi appuntamenti della rassegna estiva “Ai margini della notte-Libri e autori in città”, seconda parte di una rassegna che dura tutta l'estate, organizzati dalla libreria Il Labirinto Mondadori Bookstore di Alghero, quest'anno realizzata in collaborazione con il Centro commerciale naturale Al centro storico e giunta alla 13esima edizione. Gli appuntamenti di questa seconda parte della rassegna si terranno, sempre all'imbrunire, alle 20, all'Ambat cafè, cafè del centro storico, nello spazio all'aperto lungo i Bastioni Cristoforo Colombo 1.



Si inizierà domenica 25 agosto, con Mariantonietta Maccioccu, già in passato autrice apprezzata di “Petalie. Romanzo popolare sardo-piemontese” (Mediando), per la presentazione in compagnia di un'altra autrice, Emma Fenu, di tutta la trilogia noir ambientata a Lerici e pubblicata recentemente dall'editore Golem, “Al momento opportuno” (2016), “Con le migliori intenzioni” (2017) e “Finchè morte” (2018).



Si proseguirà giovedì 29, con il libro dell'ingegnere elettronico gavoese Marco Buttu, “Marte bianco” (Lswr, 2019), il racconto impreziosito da belle immagini, di un anno vissuto intensamente nell'Antartide nella Concordia station, situata nel più remoto deserto di ghiaccio del mondo, con temperature che raggiungono i –80gradi, tre mesi di buio assoluto. Nel centro studio italo-francese Buttu (che nella vita lavora allo sviluppo di software di controllo del Sardinia radio telescope, a San Basilio) ha contribuito per un anno ad un progetto di ricerca scientifica legato alle osservazioni astronomiche. L'autore recentemente rientrato in Sardegna, presenterà la sua esperienza in compagnia della giornalista Cristina Nadotti (Repubblica). La presentazione sarà arricchita dalla proiezione delle suggestive foto dell'esperienza.



