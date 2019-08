Condividi | Red 10:09 Venerdì sera, la poesia di Concetta Casu e Domenico Marras, con la canzone algherese di Antonello Colledanchise, saranno le protagoniste del quarto appuntamento con le Letture d’estate a Villa Edera Cultura: nuovo incontro a Villa Edera



ALGHERO - Venerdì 23 agosto, alle 19.30, ritornano le “Letture d’estate a Villa Edera”, rassegna culturale diretta da Neria De Giovanni, con il patrocinio dell'Assessorato comunale alla Cultura e turismo, negli spazi del b&b di Via Biasi 21, ad Alghero. In programma l'incontro con la poesia di Concetta Casu, dal volume “Amati Amando”, e Domenico Marras, di “Poesie di paesi e pastori”, entrambi pubblicati dalla Nemapress edizioni. De Giovanni ed Antonio Maria Masia dialogheranno con gli autori, mentre Antonello Colledanchise, noto poeta e cantautore algherese, interverrà in veste di cantautore.



Amati amando raccoglie le poesie scritte nel 2018 e nella prima parte di quest'anno. Pensieri ed emozioni della vita di tutti i giorni, con particolare riferimento alla sofferenza ed alla malattia, ma con un'ottica di speranza e fiducia nel futuro, dovuta anche alla grande fede in Dio e nell'amore. Il libro è corredato da venti tavole a colori, omaggio di tre artisti internazionali, Carlo Cecchi, Alberta Grossi ed Alberto Olivetti, che le hanno dedicate a queste liriche. colpiti dalla liricità e profondità del pensiero.



Poesie di paesi e pastori presenta in versi quadretti di vita quotidiana soprattutto di Uri, paese di cui è originario il poeta, con la considerazioni esistenziali aperte alla riflessione di tutti. Colledanchise interpreterà alcune sue poesie in algherese, da lui stesso musicate, che ripropongono delicati sentimenti familiari e acute analisi sociali.



Le Letture d'estate a Villa Edera registrano un crescente successo e gradimento di pubblico, dimostrando la necessità di momenti e spazi di aggregazione culturale per la cittadinanza. Anche l'incontro di venerdì si concluderà con un social dinner e brindisi con Ivan Perella (direttore di Villa Edera) ed Umberto Perella (membro dello staff). L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 338/8386584.