Erano andate in gita a Barrancu Mannu, località nel territorio comunale di Santadi, per visitare la Toma dei giganti, ma poi, non riuscivano a far rientro verso la loro autovettura. E´ quanto accaduto questa mattina Ritrovate due turiste disperse



SANTADI – Erano andate in gita a Barrancu Mannu, località nel territorio comunale di Santadi, per visitare la Toma dei giganti, ma poi, non riuscivano a far rientro verso la loro autovettura. E' quanto accaduto questa mattina (mercoledì).



Pronto l'intervento di una pattuglia della locale Stazione del Corpo forestale per il recupero delle due persone disperse nella zona del sito archeologico. Le due donne sono state localizzate e soccorse dalla pattuglia del Cfva attorno alle 14.30.



