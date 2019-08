Condividi | Red 14:23 Domani mattina, l´assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde sarà lungo il tracciato della tratta ferroviaria chiusa nell´ottobre 2018. Con lui, i vertici dell´Arst, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ed il sindaco di Olmedo Toni Faedda Treno Alghero-Sassari: sopralluogo della Regione



ALGHERO – Qualcosa si muove sulla ferrovia che congiunge Alghero a Sassari. Ma, purtroppo, non è l'agognato treno. Domani, venerdì 23 agosto, alle 11, l'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde effettuerà un sopralluogo.



La ferrovia è off-limits da quando, nell'ottobre 2018, l'Ufficio speciale trasporti impianti fissi ha decretato lo stop per problemi all'apparato centrale elettrico



Con l'esponente della Giunta Solinas, ci saranno i vertici dell'Arst, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ed il sindaco di Olmedo Toni Faedda. «Sin dal primo momento ho chiesto all'assessore ai Trasporti della precedente Giunta regionale di incontrare i sindaci di Alghero, Olmedo e Sassari, per comunicare l'entità e la durata dei lavori sulla rete ferroviaria, senza tuttavia aver alcun riscontro. Il nuovo assessore – dichiara il primo cittadino olmedese - grazie all"interessamento del presidente del Consiglio Regionale Pais, manifestando sin d'ora l'auspicata attenzione per il nostro territorio, effettuerà un sopralluogo a Olmedo e potrà comunicare i tempi per la ripresa del servizio di trasporto pubblico».