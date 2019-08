Condividi | Red 13:16 In programma domenica sera, nelle sale del Museo archeologico nazionale Antiquarium turritano, in Via Ponte Romano 99, a cura del gruppo di lettura “L’isola dei senza colore”, in collaborazione con Polo Museale della Sardegna, la presentazione del nuovo romanzo dello scrittore svedese “La lettera di Gertrud”, edito da Iperborea Libri: Bjorn Larsson a Porto Torres



PORTO TORRES - Bjorn Larsson a Porto Torres. In programma domenica 25 agosto, alle 19, nelle sale del Museo archeologico nazionale Antiquarium turritano, in Via Ponte Romano 99, la presentazione del nuovo romanzo dello scrittore svedese “La lettera di Gertrud”, edito da Iperborea.



L'evento é promosso da Lìberos,nella rassegna letteraria itinerante “èntula-scrittori a piede Lìberos”, in collaborazione con lo stesso Polo museale della Sardegna. La presentazione è a cura del gruppo di lettura “L'isola dei senza colore” di Porto Torres.



Larsson, nato a Jonkoping nel 1953, docente di letteratura francese all'Università di Lund, filologo, traduttore, scrittore ed appassionato velista, è uno degli autori svedesi più noti anche in Italia. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati in Italia da Iperborea, "La vera storia del pirata Long John Silver", "Il cerchio celtico", "Il porto dei sogni incrociati", "I poeti morti non scrivono gialli" e "L'ultima avventura del pirata Long John Silver".