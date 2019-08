Condividi | Red 16:01 Il primo cittadino algherese Mario Conoci ha salutato i componenti del gruppo canoro, che questa sera si esibirà in Cattedrale, alle 21, con il Coro Matilde Salvador, con cui la corale Orfeó ha avviato un legame culturale Aldaia ed Alghero: saluti a Palazzo



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti ALGHERO - Saluto a Palazzo Civico, ieri (giovedì), da parte del sindaco di Alghero Mario Conoci alla corale Orfeó di Aldaia, comune della Comunità valenciana, in questi giorni in città per una serie di concerti. Il primo cittadino algherese ha salutato i componenti del gruppo canoro, che questa sera si esibirà in Cattedrale, alle 21, con il Coro Matilde Salvador [LEGGI] , con cui l'Orfeó ha avviato un legame culturale. Con Conoci, ad accogliere i cantanti c'erano anche il vicesindaco Giovanna Caria e l'assessore comunale alla Cultura Marco di Gangi. Tra i componenti della corale, l'assessore alla Cultura del Comune di Aldaia e consigliere della Diputació de Valencia Empar Folgado Ros e l'assessore all'Urbanistica Mónica Trujillo Adrià.Nella foto: un momento dell'incontro