Affitti a Porto Torres: bando

PORTO TORRES – È stato pubblicato il bando per l'assegnazione di contributi per gli affitti. La scadenza è prevista per lunedì 23 settembre e tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres, nella sezione “Bandi, concorsi e selezione”.



Il bando per “l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019”è dedicato ai cittadini residenti nel territorio comunale, titolari di contratto di locazione registrato di unità immobiliare sita nello stesso territorio a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati. La documentazione, comprendente il bando con tutti i dettagli, il modello di domanda ed il modello di consegna delle ricevute è disponibile sul sito web del Comune.



Le domande dovranno pervenire entro il 23 settembre. Potranno essere consegnate a mano all'Ufficio casa, in Piazza Umberto I, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 10 alle 13; per posta a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo "Comune di Porto Torres, Ufficio Casa–Piazza Umberto I, 07046-Porto Torres e, in tal caso, farà fede la data del timbro postale; oppure, via posta elettronica certificata, all'indirizzo web comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.