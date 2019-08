Libri: Bartolomeo Porcheddu a Budoni

13:16 Libri: Bjorn Larsson a Porto Torres In programma domenica sera, nelle sale del Museo archeologico nazionale Antiquarium turritano, in Via Ponte Romano 99, a cura del gruppo di lettura “L’isola dei senza colore”, in collaborazione con Polo Museale della Sardegna, la presentazione del nuovo romanzo dello scrittore svedese “La lettera di Gertrud”, edito da Iperborea