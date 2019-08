Condividi | Red 14:18 Attorno alle 6.30, per cause non ancora accertate, una Fiat Cinquecento, all´ingresso di Alghero, in zona Galboneddu, è entrata in collisione con un´Audi parcheggiata, per poi finire la sua corsa contro un muretto a secco Schianto nell´alba algherese: quattro ragazzi in ospedale



ALGHERO – Attimi di paura nell'alba algherese. Attorno alle 6.30, per cause non ancora accertate, una Fiat Cinquecento, all'ingresso di Alghero, in zona Galboneddu, è entrata in collisione con un'Audi parcheggiata, per poi finire la sua corsa contro un muretto a secco.



Pronto l'intervento di quattro ambulanze del 118, che hanno provveduto ad accompagnare i quattro ragazzi all'interno dell'utilitaria nel locale Pronto soccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia, che hanno bonificato la zona ed effettuato i rilievi del caso.



