Condividi | S.O. 10:34 Storia di una mamma, di una famiglia e dello spettro autistico. Il libro di Doriana Caria sarà presentato in C.so Vittorio Emanuele 40 il prossimo venerdì 30 agosto alle ore 19,30 a Porto Torres Il libro di Doriana Caria a Porto Torres



PORTO TORRES - Doriana Caria racconta una storia vera, la storia del suo bambino e della loro famiglia dal momento in cui nella loro casa entra la

diagnosi di disturbo dello spettro autistico: «un racconto intimo, sincero, ma anche ironico e sempre pieno di speranza».



È una storia dove la vita quotidiana è accompagnata da incontri con persone speciali, dove gli ostacoli burocratici sono affrontati da una forza che solo una mamma può avere e dove le piccole conquiste diventano grandi traguardi. C’è una frase che dice che «una mamma nasce quando nasce il proprio figlio». «Mi chiamo Doriana e sono nata tre volte: la prima quando è nata Elettra la primogenita, la seconda quando è nato Ruben, la terza quando abbiamo “accolto” in casa la diagnosi… e rinascere tre volte non è mica da tutti. Ma con la terza volta siamo rinati in tanti».



Doriana Caria nasce a Cagliari lavora e vive ad Alghero con il marito ed i due figli. E’ presidente dell’associazione “Il mio amico speciale”, che ha come obbiettivo l’inclusione sociale e sportiva dei bambini autistici. Laureata in storia dell’arte, gestisce una squadra formata da un marito rugbista, una figlia baskettara ed un figlio che in maniera gioiosa passa dalla pallo ovale a quella a spicchi. Commenti PORTO TORRES - Doriana Caria racconta una storia vera, la storia del suo bambino e della loro famiglia dal momento in cui nella loro casa entra ladiagnosi di disturbo dello spettro autistico: «un racconto intimo, sincero, ma anche ironico e sempre pieno di speranza».È una storia dove la vita quotidiana è accompagnata da incontri con persone speciali, dove gli ostacoli burocratici sono affrontati da una forza che solo una mamma può avere e dove le piccole conquiste diventano grandi traguardi. C’è una frase che dice che «una mamma nasce quando nasce il proprio figlio». «Mi chiamo Doriana e sono nata tre volte: la prima quando è nata Elettra la primogenita, la seconda quando è nato Ruben, la terza quando abbiamo “accolto” in casa la diagnosi… e rinascere tre volte non è mica da tutti. Ma con la terza volta siamo rinati in tanti».Doriana Caria nasce a Cagliari lavora e vive ad Alghero con il marito ed i due figli. E’ presidente dell’associazione “Il mio amico speciale”, che ha come obbiettivo l’inclusione sociale e sportiva dei bambini autistici. Laureata in storia dell’arte, gestisce una squadra formata da un marito rugbista, una figlia baskettara ed un figlio che in maniera gioiosa passa dalla pallo ovale a quella a spicchi.