Condividi | M.P. 14:44 Venerdì 30 e sabato 31 agosto l´´associazione San Cristoforo organizza anche quest´anno, sul Lungomare cittadino, una festa in musica con degustazioni e intrattenimenti per bambini e famiglie San Cristoforo: weekend di festa alla Renaredda



PORTO TORRES - Si rinnova l'appuntamento della festa di San Cristoforo nella piazza Eroi dell'Onda, venerdì 30 e sabato 31 agosto. L'associazione San Cristoforo organizza anche quest'anno, sul Lungomare cittadino, una festa in musica con degustazioni e intrattenimenti per bambini e famiglie.



Venerdì 30 si comincia con la città dei gonfiabili di Marco Ledda e a seguire le degustazioni di specialità a base di carne, per finire con la serata di liscio e latino americano con Franco Vidili. Sabato 31 ci sarà l'esibizione del Duo Marimba con Eugenio Romano e repertorio di liscio, balli di gruppo, caribici e anni sessanta. PORTO TORRES - Si rinnova l'appuntamento della festa di San Cristoforo nella piazza Eroi dell'Onda, venerdì 30 e sabato 31 agosto. L'associazione San Cristoforo organizza anche quest'anno, sul Lungomare cittadino, una festa in musica con degustazioni e intrattenimenti per bambini e famiglie.Venerdì 30 si comincia con la città dei gonfiabili di Marco Ledda e a seguire le degustazioni di specialità a base di carne, per finire con la serata di liscio e latino americano con Franco Vidili. Sabato 31 ci sarà l'esibizione del Duo Marimba con Eugenio Romano e repertorio di liscio, balli di gruppo, caribici e anni sessanta.