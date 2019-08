Condividi | S.O. 17:49 Sport giovanile, il Sindaco Mario Conoci alla festa della Pallacanestro Alghero in Murenderia. Premiazioni per le atlete campionesse regionali under 13 Basket, Conoci premia le campionesse U13



ALGHERO - Festa della Pallacanestro Alghero ieri a Maria Pia, a chiusura di un anno sportivo che ha regalato importanti soddisfazioni. Sul campo della Merenderia si sono svolte le premiazioni per tutti gli atleti delle categorie giovanili, alla presenza del Sindaco Mario Conoci e degli Assessori Maria Grazia Salaris e Emiliano Piras, con il consigliere comunale Antonello Muroni nelle vesti di presidente della Pallacanestro Alghero.



La festa del basket algherese è stata l’occasione per presentare il nuovo progetto che riunisce tre società: la Mercede, la CBM, e la Pallacanestro Alghero. «Il progetto vede impegnate le tre realtà sportive in una prospettiva di crescita e di competitività, unendo professionalità e risorse per il raggiungimento di obbiettivi importanti sia sul fronte sportivo che su quello della socialità».



Medaglie per tutti, ma soprattutto per le atlete under 13. La squadra femminile si è infatti laureata Campione sarda di categoria. Per le giovani atlete un premio speciale consegnato dal Sindaco Mario Conoci. «I successi ottenuti – ha detto ieri il Sindaco - sono il risultato di un’attività preziosa svolta con i giovani, soprattutto con il lavoro educativo che premette di far emergere compiutamente il valore sociale dello sport». Commenti ALGHERO - Festa della Pallacanestro Alghero ieri a Maria Pia, a chiusura di un anno sportivo che ha regalato importanti soddisfazioni. Sul campo della Merenderia si sono svolte le premiazioni per tutti gli atleti delle categorie giovanili, alla presenza del Sindaco Mario Conoci e degli Assessori Maria Grazia Salaris e Emiliano Piras, con il consigliere comunale Antonello Muroni nelle vesti di presidente della Pallacanestro Alghero.La festa del basket algherese è stata l’occasione per presentare il nuovo progetto che riunisce tre società: la Mercede, la CBM, e la Pallacanestro Alghero. «Il progetto vede impegnate le tre realtà sportive in una prospettiva di crescita e di competitività, unendo professionalità e risorse per il raggiungimento di obbiettivi importanti sia sul fronte sportivo che su quello della socialità».Medaglie per tutti, ma soprattutto per le atlete under 13. La squadra femminile si è infatti laureata Campione sarda di categoria. Per le giovani atlete un premio speciale consegnato dal Sindaco Mario Conoci. «I successi ottenuti – ha detto ieri il Sindaco - sono il risultato di un’attività preziosa svolta con i giovani, soprattutto con il lavoro educativo che premette di far emergere compiutamente il valore sociale dello sport».