Lotta all´inciviltà ad Olmedo

OLMEDO - Nel giorni scorsi, diversi bambini del quartiere di "Su Furraghe" di Olmedo hanno raccolto dei rifiuti abbandonati, ripulendo un'area verde vicina alle loro abitazioni. Questa mattina, insieme al sindaco Toni Faedda, all'Assessore alle politiche giovanili Daniela Busia, e all'assistente capo di Polizia locale Edvige Strada Edvige, gli stessi bambini hanno differenziato correttamente tutta l'immondizia raccolta dimostrando grande serietà e consapevolezza sull'importanza del rispetto della natura e dell'ambiente in cui viviamo. Ognuno di loro era a conoscenza di come andavano separati i rifiuti e dove conferirli, «è stato un gesto spontaneo e naturale, dettato dal senso civico unito alla loro spensieratezza e spirito di squadra per raggiungere un obiettivo comune. Un grandissimo esempio per l'intera comunità» ha voluto sottolineare il primo cittadino di Olmedo.