Condividi | A.S. 12:00 Saurra è seminarista della Diocesi di Alghero-Bosa e appartenente alla Comunità di Santa Maria ad Nives in Cuglieri. La solenne Celebrazione Eucaristica è prevista nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione Marco Saurra Diacono ad Alghero



ALGHERO - La chiesa di Alghero si prepara a celebrare l’Ordinazione diaconale di Marco Saurra. Sarà il Vescovo Mauro Maria Morfino che presiederà, domenica 8 Settembre, alla Santa Messa. Saurra è seminarista della Diocesi di Alghero-Bosa e appartenente alla Comunità di Santa Maria ad Nives in Cuglieri. La solenne Celebrazione Eucaristica è prevista nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione in Alghero alle ore 18.00. Tutta la Comunità diocesana è invitata a partecipare. Commenti ALGHERO - La chiesa di Alghero si prepara a celebrare l’Ordinazione diaconale di Marco Saurra. Sarà il Vescovo Mauro Maria Morfino che presiederà, domenica 8 Settembre, alla Santa Messa. Saurra è seminarista della Diocesi di Alghero-Bosa e appartenente alla Comunità di Santa Maria ad Nives in Cuglieri. La solenne Celebrazione Eucaristica è prevista nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione in Alghero alle ore 18.00. Tutta la Comunità diocesana è invitata a partecipare.