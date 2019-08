Condividi | Red 19:21 Il quinto ed ultimo appuntamento con la rassegna diretta da Neria De Giovanni, con il patrocinio dell´Assessorato comunale alla Cultura e turismo, è in programma venerdì sera, con le scrittrici Maria Teresa Petrini e Marella Giovannelli Ultime letture d’estate a Villa Edera



ALGHERO - Il quinto ed ultimo appuntamento con “Le letture d’estate a Villa Edera”, rassegna diretta da Neria De Giovanni, con il patrocinio dell'Assessorato comunale alla Cultura e turismo, è in programma venerdì 30 agosto, alle 19.30, con le scrittrici Maria Teresa Petrini e Marella Giovannelli, presentate dalla stessa De Giovanni. La prima, cagliaritana, presenterà il suo romanzo “La magìa dei ricordi nascosti”; la seconda, olbiese, proporrà il libro di poesie “Il mare segreto delle stelle”, entrambi della Nemapress Edizioni. Le due autrici leggeranno alcuni passi dei loro libri. Ad aprire la serata sarà, come di consueto, la musica. Per l’ultimo appuntamento, il flauto traverso di Mauro Uselli accoglierà il pubblico che, sempre più numeroso, si è raccolto nel parco di “Villa Edera”; b&b in Via Biasi 21, ad Alghero.



Petrini, medico geriatra di Cagliari, già presidente della Commissione cultura dell’Assemblea regionale, pluripremiata in concorsi regionali e nazionali, tra cui “Europa e cultura” a Roma, ha già pubblicato con la Nemapress altri due romanzi, “La sacerdotessa di Nur” ed “Il fiume dei sogni”, ambientati in Sardegna, come quest’ultimo. Il romanzo che si svolge in un paese della Barbagia dove la protagonista si reca per un convegno, si colora di giallo con il rapimento della stessa e la conseguente caccia ai banditi. Ma dietro questa storia c'è molto di più. Il lettore conoscerà una delicata storia d'amore, il paesaggio ed il popolo sardo perfettamente delineato con i suoi riti e tradizioni ancestrali, soprattutto conoscerà il coraggio indomito di una donna che riesce a vincere con la sua forza anche in situazioni molto delicate.



