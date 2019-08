Condividi | M.P. 15:56 E’ iniziato questa mattina l’evento, ospitato presso la parrocchia dello Spirito Santo e le sedi del gruppo scout Agesci che vede la partecipazione di una ventina di esploratori e guide Agesci Porto Torres: nuovo campo nautico scout



PORTO TORRES - Un nuovo campo di competenza nautica organizzato dall'Agesci nazionale per acquisire e approfondire nuove tecniche nautiche. E’ iniziato questa mattina l’evento, ospitato presso la parrocchia dello Spirito Santo e le sedi del gruppo scout Agesci che vede la partecipazione di una ventina di esploratori e guide (ragazzi dagli 11 ai 16 anni), provenienti da varie parti della penisola - Sardegna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.



Lo staff organizzativo dell’evento è composto da una decina di capi scout, esperti nelle tecniche nautiche guidati da Nicola Pace e da Chiara Muru. Durante il campo di specialità i ragazzi scopriranno nuove tecniche per imparare a metterle a disposizione degli altri. Fra le attività previste: sicurezza in acqua, i più comuni nodi marinari, dotazioni di sicurezza di un’imbarcazione, essere in grado di usare una barca a remi.



Per questo evento e per tanti altri si è finora contato sulla disponibilità delle sedi scout e accoglienza della comunità parrocchiale dello Spirito Santo, ma il gruppo Agesci auspica una migliore e maggiore disponibilità di spazi cittadini per aumentare il numero di eventi. «Come gruppo – dichiarano i capi gruppo Jacopo Amoroso e Chiara Muru – abbiamo presentato, diversi anni fa e congiuntamente al gruppo Cngei, un’idea-progetto per realizzare, nell’area del Parco Baden-Powell, un piccolo e attrezzato campo scout, capace di ospitare eventi educativi, non solo scout». PORTO TORRES - Un nuovo campo di competenza nautica organizzato dall'Agesci nazionale per acquisire e approfondire nuove tecniche nautiche. E’ iniziato questa mattina l’evento, ospitato presso la parrocchia dello Spirito Santo e le sedi del gruppo scout Agesci che vede la partecipazione di una ventina di esploratori e guide (ragazzi dagli 11 ai 16 anni), provenienti da varie parti della penisola - Sardegna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.Lo staff organizzativo dell’evento è composto da una decina di capi scout, esperti nelle tecniche nautiche guidati da Nicola Pace e da Chiara Muru. Durante il campo di specialità i ragazzi scopriranno nuove tecniche per imparare a metterle a disposizione degli altri. Fra le attività previste: sicurezza in acqua, i più comuni nodi marinari, dotazioni di sicurezza di un’imbarcazione, essere in grado di usare una barca a remi.Per questo evento e per tanti altri si è finora contato sulla disponibilità delle sedi scout e accoglienza della comunità parrocchiale dello Spirito Santo, ma il gruppo Agesci auspica una migliore e maggiore disponibilità di spazi cittadini per aumentare il numero di eventi. «Come gruppo – dichiarano i capi gruppo Jacopo Amoroso e Chiara Muru – abbiamo presentato, diversi anni fa e congiuntamente al gruppo Cngei, un’idea-progetto per realizzare, nell’area del Parco Baden-Powell, un piccolo e attrezzato campo scout, capace di ospitare eventi educativi, non solo scout».