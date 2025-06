Cor 16:53 «Sostegno immediato al volontariato» E´ quanto richiede con forza, attraverso un dettagliato ordine del giorno, Fratelli d’Italia Alghero, con l´intento di sostenere due importanti realtà cittadine del volontariato: l’associazione “Laboratorio delle Strategie” e l’associazione di protezione civile “E.R.A.”



ALGHERO - Fratelli d’Italia ha depositato un ordine del giorno per sostenere due importanti realtà cittadine del volontariato: l’associazione “Laboratorio delle Strategie” e l’associazione di protezione civile “E.R.A.”. «Parliamo di realtà che da anni portano avanti un lavoro quotidiano, silenzioso e importantissimo nel campo della disabilità e del soccorso. Entrambe oggi si trovano in difficoltà logistiche che mettono a rischio la continuità delle loro attività».



«Sappiamo che gli spazi comunali sono limitati, che le richieste associative sono numerose, e che l’Amministrazione non può fare tutto da sola. Per questo, senza demagogia, proponiamo tre approcci concreti: individuare spazi temporanei o condivisi tra più associazioni, con priorità per chi svolge funzioni di pubblica utilità; avviare un regolamento trasparente che razionalizzi l’uso degli immobili comunali; di valutare incentivi fiscali locali (come riduzioni su IMU e TARI) per i privati che decidano di mettere a disposizione spazi propri per sedi di associazioni con finalità sociali».



«Su un tema così sensibile per la nostra comunità, serve buon senso il volontariato è una vera risorsa. Con Fratelli d’Italia vogliamo restare al fianco di chi aiuta, ogni giorno, chi ha più bisogno, facendo in modo che ciascuno faccia la propria parte, a cominciare dall’Amministrazione comunale».