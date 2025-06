Cor 9:29 Assemblea dell´Oleificio Cooperativo di Alghero I soci si riuniranno nella sede sociale di Galboneddu il 30 giugno in prima convocazione, o il 12 luglio in seconda (ore 9.30), per approvare il Bilancio chiuso il 31 dicembre 2024



ALGHERO – I soci dell'Oleificio cooperativo di Alghero, si riuniranno per l'assemblea ordinaria convocata nella sede sociale, in località Galboneddu. La prima convocazione il 30 giugno o il 12 luglio in seconda (ore 9.30), per approvare il Bilancio chiuso il 31 dicembre 2024. Importante l'Ordine del giorno, che porterà subito sul tavolo l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.