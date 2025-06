Cor 16:05 50° Panathlon Alghero: festeggiamenti A partire da mercoledì 25 sino a domenica 29 giugno, presso la Torre Sulis, dalle ore 18 alle 21, si terrà una mostra fotografica dal titolo “Donne e Sport“ emancipazione femminile dentro e fuori i cerchi olimpici, ideata dalla Panathleta professoressa Adriana Balzarini, componente del Distretto Italia



ALGHERO - Il Panathlon Alghero festeggia il 50° anniversario della fondazione del Club locale presieduto da Ninni Sias, con variegate iniziative. A partire da mercoledì 25 sino a domenica 29 giugno, presso la Torre Sulis, dalle ore 18 alle 21, si terrà una mostra fotografica dal titolo “DONNE E SPORT“ emancipazione femminile dentro e fuori i cerchi olimpici, ideata dalla Panathleta professoressa Adriana Balzarini, componente del Distretto Italia. Da segnalare che, la mostra fotografica, debutta per la prima volta in Sardegna, e ha già riscosso un grande successo di pubblico e critica in diverse città della penisola. La professoressa Adriana Balzarini, nella giornata di sabato, con inizio alle 18, terrà una conferenza a tema della mostra, arricchita tra le altre, dalla presenza della calciatrice e allenatrice palestinese Natali Shaeheen, attualmente a Sassari, già vincitrice nel 2023 del premio Amnesty Italia assieme al calciatore britannico Gary Lineker, ha trasformato lo sport in una spinta propulsiva per i diritti umani. Nella giornata di Venerdi, alle 19, nella chiesetta della tenuta Bonaria della famiglia Sella, verrà celebrata una messa dedicata al ricordo dei panathleti algheresi scomparsi.



Foto d'archivio