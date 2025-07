S.A. 14:24 Cna Sassari: Sale riconfermato presidente Oltre a Sale sono stati eletti in Presidenza gli artigiani: Salvatore Marras, Giuseppe Fiori, Ligas Gianni, Lorenzo Sarria e Maria Gabriella Cirroni



SASSARI - Un Congresso partecipato traccia la rotta per il futuro dell’artigianato e della piccola impresa sassarese. Si è svolto il 1 luglio, presso l’Hotel Leonardo da Vinci di Sassari, il Congresso della CNA Territoriale di Sassari, un momento di confronto e progettualità che ha visto una larga partecipazione di imprenditori e artigiani del territorio. Gianni Sale è stato riconfermato all’unanimità Presidente di CNA Sassari per il prossimo quadriennio.



«Il nostro obiettivo è una CNA sempre più vicina agli artigiani e alle piccole imprese, capace di interpretare le sfide del futuro” - afferma il presidente: - “dobbiamo continuare a difendere i mestieri tradizionali senza rinunciare all’innovazione, essere una voce unitaria e forte nei tavoli istituzionali e offrire servizi su misura, dall’accesso al credito alla formazione, creare nuove opportunità per i giovani, siano essi artigiani o piccoli imprenditori». «Continueremo a essere il loro megafono. I prossimi 4 anni saranno cruciali per: rafforzare i servizi di assistenza, creare reti tra imprese e portare nelle istituzioni le nostre proposte concrete» conclude il neopresidente. Oltre a Sale sono stati eletti in Presidenza gli artigiani: Salvatore Marras, Giuseppe Fiori, Ligas Gianni, Lorenzo Sarria e Maria Gabriella Cirroni.