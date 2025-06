S.A. 11:45 Paesi in via di sviluppo: progetti entro 30 giugno Via al bando che promuove iniziative finalizzate ad affermare diritti umani e pace, ridurre povertà e disuguaglianze, fronteggiare conflitti ed emergenze nei Paesi in via di sviluppo. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 30 giugno 2025



CAGLIARI - Pubblicato l'invito a presentare proposte per la selezione degli interventi di cooperazione allo sviluppo per le annualità 2025-2027: iniziative finalizzate ad affermare diritti umani e pace, ridurre povertà e disuguaglianze, fronteggiare conflitti ed emergenze nei Paesi in via di sviluppo. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 30 giugno 2025.