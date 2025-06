S.A. 15:36 Sanità fra storia e attualità: dibattito ad Alghero Appuntamento venerdì 13 giugno, presso la Sala Convegni del Polisoccorso, in via Liguria, l’incontro sulla sanità cittadina dal titolo: “La Sanità ad Alghero, fra storia e attualità”



ALGHERO - L’Associazione Parkinson Alghero - ODV ha organizzato per venerdì 13 giugno, a partire dalle ore 17.00, presso la Sala Convegni del Polisoccorso, in via Liguria, l’incontro sulla sanità cittadina dal titolo: “La Sanità ad Alghero, fra storia e attualità”. «La sanità è un argomento che tocca da vicino la vita di ciascuno di noi e misura la condizione di sviluppo e di solidarietà presente in

una data società in un determinato periodo storico. In questa ottica si è voluto fornire, in primis, un exursus storico sulla sanità nella nostra città, in compagnia di Antonello Bilardi, brillante socio della nostra Associazione, già esponente di primo piano della politica cittadina, Assessore Comunale e

Dirigente Sanitario della ASL algherese e di Stefano Campus, per due volte consigliere comunale, funzionario anch’egli dell’Asl di Alghero, e autore, qualche anno fa, di un libro sulla storia dell’Ospedale Marino» si legge nella nota diffusa dai promotori.



Interverranno al dibattito che animerà la serata gli esponenti di varie associazioni che operano nell’ambito del volontariato cittadino, alcuni dei quali hanno dato vita ai Comitati di salute pubblica, con la funzione di monitorare e sollecitare l’adozione di misure atte a dare risposte concrete ai problemi sanitari in campo: Lina Passerò, Giovanni Spano, Elisabetta Boglioli, Massimiliano Fadda, Laura Dinapoli – quest’ultima in qualità di Presidente del Laboratorio delle Strategie che sta affrontando, da qualche settimana, una spiacevole condizione di sfratto dai locali, dove svolgeva l’attività di supporto a circa 22 disabili. Tematiche che vanno ben oltre qualsiasi colore politico, trasversali agli opposti schieramenti, e che attendono, da troppo tempo, un piano straordinario da parte della politica per rimettere al centro del dibattito il futuro del servizio sanitario nazionale.



Nella foto: Marco Balbina dell'Associazione Parkinson Alghero