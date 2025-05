S.A. 20:27 Confcommercio detta la linea sul rilancio di Sassari La territoriale di Sassari di Confcommercio lancia un appello per un´azione congiunta di rilancio, sottolineando l´importanza cruciale della collaborazione tra tutti gli attori del territorio



SASSARI - Il centro storico e le vie commerciali di Sassari rappresentano l'anima pulsante della città, un patrimonio non solo economico ma anche, e soprattutto, sociale e culturale che necessita di una rinnovata vitalità. La territoriale di Sassari di Confcommercio lancia un appello per un'azione congiunta di rilancio, sottolineando l'importanza cruciale della collaborazione tra tutti gli attori del territorio. «Il cuore di Sassari è un luogo di storia e di identità collettiva. Oggi più che mai, è fondamentale che enti, associazioni di categoria, operatori e cittadini lavorino all'unisono per ridare al nostro centro la luce e l'appeal che merita» dichiara Alberto Fois, presidente della territoriale di Confcommercio Sassari. Il presidente Fois evidenzia come il rilancio del centro non possa prescindere da una collaborazione stretta e strategica tra tutti gli enti che qualunque titolo possono dare il proprio contributo: «Ogni iniziativa, ogni investimento, ogni progetto deve essere il frutto di un dialogo costante e di una visione condivisa. Solo così potremo generare un impatto economico e sociale tangibile: più attività aperte significano più posti di lavoro, più servizi per i residenti e una città più vivace e sicura per tutti».



Confcommercio Sassari individua percorsi chiari per questa collaborazione: Pianificazione Strategica Integrata, alla creazione di un calendario di eventi attrattivi. E poi ancora sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione e attenzione alla sicurezza e al decoro Urbano. «L'obiettivo finale è l'integrazione delle forze, il rilancio economico e sociale, e la costruzione di una visione strategica che ponga il centro di Sassari nuovamente al centro della vita cittadina e dell'attrattività turistica. "Siamo pronti a fare la nostra parte, a investire energie e risorse, a fare sintesi tra le istituzioni e le esigenze delle nostre imprese. Insieme, possiamo far rifiorire il cuore pulsante di Sassari. Questo è il momento per dare una svolta e raggiungere un risultato che tutta la città chiede e che non è impossibile raggiungere» conclude Alberto Fois.