Condividi | Red 23:27 Presentata questa mattina la seconda edizione del Basketball tournament Air Italy: la compagnia aerea ed il Banco di Sardegna Dinamo Sassari hanno annunciato anche il rinnovo della partnership per altri tre anni Dinamo al Torneo Air Italy



SASSARI - Questa mattina (mercoledì), nel dehors del Geovillage Sport&Wellness resort di Olbia si è tenuta la presentazione della seconda edizione del “Basketball tournament Air Italy”, il quadrangolare che aprirà la preseason giocata del Banco di Sardegna Dinamo Sassari e che vedrà in campo i biancoblu con l'Efes Istanbul, la Reale Mutua Torino e l'Urania Milano, che andrà in scena sabato 31agosto e domenica 1 settembre al GeoPalace. Al tavolo, il presidente della Dinamo Stefano Sardara, il senior vicepresident Marketing & corporate communications di Air Italy Brian Thomas Ashby, il coach biancoblu Gianmarco Pozzecco, il coach della Reale Mutua Demis Cavina ed il general manager del Geovillage Fabio Docche.



«Siamo strafelici di essere qui oggi per presentare questo evento che, come sempre da tanti anni, è ospitato al Geovillage, struttura che si sta confermando sempre più un’eccellenza nell’accoglienza e nei servizi alle nostre squadre – ha dichiarato Sardara - Da sempre tutti i nostri ospiti internazionali rimangono colpiti per l’altissimo livello di organizzazione che, devo dire, ogni anno migliora ancora. Siamo vicini al debutto e lo faremo con Air Italy, nostro sponsor storico che ci segue e ci sostiene fin dall’inizio, con una partnership di eccellenza che ci consente di programmare al meglio i nostri spostamenti e la nostra attività».



«Voglio ringraziare Fabio Docche e tutti i collaboratori del Geovillage per la eccellente organizzazione - ha detto Pozzecco - Stare in un posto così attrezzato e confortevole ci permette di vivere la quotidianità di questa preparazione con la massima serenità, disponendo di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Voglio ringraziare anche mister Ashby per il supporto che Air Italy garantisce con grande professionalità e disponibilità alla squadra e a tutto il club. Il fatto che oggi abbia annunciato il rinnovo della partnership è senz’altro motivo di orgoglio e tranquillità per iniziare la nuova stagione».



