In programma oggi il dibattito aperto al pubblico a conclusione della tappa sarda del progetto Jain-Jazz and interculturalism, nell´ambito del Musica sulle Bocche International jazz festival Jazz e comunità multiculturali a Castelsardo



CASTELSARDO - Il Musica sulle Bocche International jazz festival a Castelsardo ha ospitato anche il progetto “Jain-Jazz and interculturalism”, che coinvolge trenta giovani musicisti provenienti da Serbia, Albania e Sardegna. Dopo la prima tappa in Serbia, a Nis, in occasione del Nisville festival di inizio agosto, i giovani sono a Castelsardo da una settimana, in occasione del festival e ci resteranno fino a domani, venerdì 30, per delle giornate di prova e performance collettiva. Domenica mattina, i ragazzi hanno presentato il loro lavoro al pubblico nella Sala XI del castello dei Doria. Il concerto è stato presentato al pubblico ed alla stampa dai referenti del progetto per la parte artistica, Enzo Favata dell’associazione Jana project (Sardegna), Zeljko Ljubic per la Nisville foundation (Serbia) e Gent Rushi per l'associazione albanese Syri blu.



Ancora nell'ambito del Jain, lunedì, è stato presentato l’esito finale del laboratorio di teatro sociale “Orizzonte unico confine”, con la regia di Vittoria Nicoli, frutto del terzo anno di collaborazione tra Musica sulle Bocche e la compagnia Teatri peregrini ed il suo Noborders performance art festival di Santa Teresa di Gallura. La performance si è svolta a Castelsardo, in Piazza Misericordia, e ha avuto come protagonisti giovani provenienti da diversi Paesi africani, con il coinvolgimento dei giovani musicisti del Jain. Due incontri chiudono la tappa sarda del progetto Jain-Jazz and interculturalism: ieri mattina, si è tenuto il seminario sul tema “Audience development–I festival jazz e il loro pubblico”, momento di confronto e scambio di esperienze tra i tre partner del progetto.



Oggi, si terrà un incontro-dibattito aperto al pubblico sul tema “Jazz e comunità multiculturali”. Sarà un dibattito aperto, cui saranno chiamati ad intervenire organizzazioni culturali, amministratori locali, rappresentanti delle Istituzioni, operatori culturali, dell’informazione e delle scuole, con l’obiettivo di confrontarsi sul ruolo della cultura per diffondere apertura mentale, diversità culturale e dialogo interculturale tra giovani di diverse comunità e provenienze. L'appuntamento è in programma alle 18, negli spazi del Centro servizi sociali del Comune di Castelsardo, in Via Sant'Antonio.



