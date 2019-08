Condividi | Red 20:28 Tutto è pronto per la 12esima edizione del culturefestival organizzato dall’associazione Sardinia Pro Arte fondata e diretta dal musicista Simone Pittau, con la presidenza onoraria del Premio Oscar Ennio Morricone. Appuntamento da domani a domenica A Sanluri e Sardara il Festival internazionale del jazz



SANLURI – E' tutto pronto per la 12esima edizione del “culturefestival”, il festival internazionale di jazz organizzato dall’associazione Sardinia Pro Arte, fondata e diretta dal musicista Simone Pittau, con la presidenza onoraria del Premio Oscar Ennio Morricone. La rassegna, realizzata con il sostegno della Regione autonoma della Sardegna (Assessorati alla Pubblica istruzione e del Turismo), dei Comuni di Sanluri e di Mogoro e della Fondazione di Sardegna, prenderà il via domani, venerdì 30 agosto, a partire dalle 21.30, nella Corte del Castello medievale di Sanluri, dove l’associazione risiede.



Ospite del primo appuntamento sarà l'Andrea Dulbecco quartet, il quartetto capitanato dal vibrafonista Dulbecco (uno dei massimi esponenti internazionali del vibrafono jazz), in compagnia di Jordan Corda alla marimba, Piero Di Rienzo al contrabbasso e Gianrico Manca alla batteria. L’obiettivo del concerto è nel titolo, “Milt Jackson tribute”: ripercorrere i brani che hanno reso Jackson la colonna portante storica del vibrafono. Attraverso alcuni standard jazz e composizioni originali firmati Milt Jackson, come la famosa “Bags Groove” o la ballad “Compassion”, il quartetto farà riaffiorare le sonorità ritmiche e movimentate del blues e la liricità elegante delle ballate jacksoniane con una formazione del tutto unica, dove il vibrafono e la marimba diventano i protagonisti. Sarà sempre Dulbecco il protagonista dell’appuntamento di sabato 31, alle 15.30, questa volta al Sardegna Termale hotel di Sardara, per la Master class di jazz: i giovani studenti di musica avranno così l’occasione unica di suonare insieme all’artista.



Doppio evento culturale domenica 1 settembre, nuovamente al Castello medievale di Sanluri: alle 18.30, è in programma la presentazione del libro “Brexit blues”, del giornalista Marco Varvello. A dialogare con lui, il sindaco di Sanluri Alberto Urpi, il direttore artistico del culturefestival Simone Pittau ed il giornalistaTonino Oppes. Alle 21.30, il concerto jazz “Scaramouche”, della cantante Filomena Campus, accompagnata da Giorgio Serci alla chitarra, Corrado Masoni e Giorgio Oppo al violino, Luigi Moccia alla viola, Andrea Pettinau al violoncello ed Alessio Povolo al contrabbasso.



