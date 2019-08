Condividi | Red 9:11 Per la stagione 2019/20, la società algherese pensa in grande e mette sul parquet un progetto triennale, un rinnovato staff tecnico, la partecipazione al campionato femminile e tanto altro Basket: Coral Alghero al via



ALGHERO - Tutto pronto in casa Coral per la nuova stagione sportiva tra grandi novità e importanti progettualità. La società del presidente Massimo Salvatori pensa in grande, vuole gettare le basi per costruire un altro importante step nella storia del basket algherese e lo fa attraverso un programma triennale sostenuto da tre pilastri fondamentali: il consolidamento del vivaio, la crescita degli under e l’obbiettivo del salto di categoria per la prima squadra.



Attori protagonisti di questo progetto saranno professionisti di indiscutibile valore, uno staff tecnico rinnovato che parte però da alcune conferme. Alla guida della prima squadra in serie D maschile ci sarà Walter Corrias, head coach turritano fresco vincitore della stessa competizione con la Cmb Porto Torres. Corrias porta con se il preparatore atletico Marco Sanna, un professionista di lungo corso che in passato ha seguito anche il Banco di Sardegna Dinamo Sassari e che, dopo un passaggio a Porto Torres, ha scelto di sposare con entusiasmo il progetto Coral. Confermato invece l’assistant coach Francesco Barraccu, a cui verrà affidata anche la gestione del vivaio con le squadre under18 e under16 maschile.



Ma l’impegno sportivo della Coral non si ferma qui, ed ecco una grande sorpresa: dopo diversi anni di assenza la società punta sul basket femminile ed anche in questo caso lo fa in grande. Si riparte dalla serie C con un roster composto da atlete di livello capitanate da Fabiana Galluccio (ex serie A con la Mercede), seguite dall’allenatore Matteo Mastropietro (l’anno scorso nella stessa categoria con l’Olmedo) e dalla dirigente responsabile Betty Santandrea. Non solo prime squadre, ovviamente. In casa Coral c'è molta attenzione al settore giovanile. Per il 2019/20, gli algheresi parteciperà a tutti i campionati basket e minibasket della Federazione italiana pallacanestro: Micro, Pulcini, Paperine, Scoiattoli, Libellule, Aquilotti, Gazzelle, Esordienti, Under 13 e Under 14, sia maschile, sia femminile. A gestire questi tantissimi mini atleti saranno due figure di rilievo nel mondo della palla a spicchi della Riviera del corallo: l’istruttore e allenatore Chicco Salvatore e l’assistente Betty Santandrea. Con queste premesse, la dirigenza della Basket Coral Alghero lancia una sfida di tutto rispetto il cui obbiettivo è arrivare a calcare palcoscenici più consoni al valore del panorama cestistico algherese.



Nella foto: il presidente Massimo Salvatori