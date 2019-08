Condividi | A.B. 9:27 Serata di presentazione per il Banco di Sardegna 2019/20. Gran pienone in Piazza Santa Caterina per la pattuglia biancoblu guidata da coach Gianmarco Pozzecco Basket: Sassari abbraccia la Dinamo



SASSARI - Sul palco la “super madrina” Geppi Cucciari, di fronte migliaia di persone ad attendere di vedere i czmpioni biancoblu nella prima uscita pubblica del Banco di Sardegna Dinamo versione 2019/20 per accogliere l’abbraccio della città nel cuore storico di Sassari, in Piazza Santa Caterina. Il primo a salire sul palco, chiamato dalla conduttrice della serata per il saluto di apertura, il direttore generale del Banco di Sardegna, main sponsor biancoblu, Giuseppe Cuccurese. Poi, a ricevere il grande entusiasmo della piazza, gli assistant Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa, il preparatore fisico Matteo Boccolini prima dell’ingresso tra gli applausi di coach Gianmarco Pozzecco.



La presentazione dei giocatori, “vecchi” e nuovi, non poteva che cominciare con il capitano Jack Devecchi, che sta per inaugurare la sua 14esima stagione in maglia biancoblu. E poi Lorenzo Bucarelli, i giovani del vivaio Dinamo Marco Antonio Re (classe 2000), Christian Marras (2001) e Luca Sanna (2003), aggregati al ritiro. E poi Daniele Magro, Dyshawn Pierre, Marco Maganza, Jamel McLean, (atteso in Sardegna nei prossimi giorni, che ha voluto essere presente con un video-saluto alla piazza), Dwayne Evans, Michele Vitali, Miro Bilan, Stefano Gentile e Curtis Jerrels, per chiudere con il sassarese Marco Spissu, tra i cori del “suo” Commando, I biancoblu 2019/20, raccontati in pieno “Geppi style”, con tanta ironia e simpatia, svelando i segreti di ciascuno di loro giunti in forma anonima dai compagni, a rompere il ghiaccio davanti al pubblico della città alla vigilia dell’esordio in campo oggi (sabato), al Geovillage di Olbia, per la seconda edizione del “Basketball tournament Air Italy”.



In chiusura, il saluto del presidente Stefano Sardara: «E' ancora presto per fare delle previsioni, siamo al primo giorno di scuola, ora attendiamo il momento delle interrogazioni. La scorsa stagione è stata importante, abbiamo vinto un trofeo europeo, raggiunto la finale scudetto e messo su tanto lavoro che ci ha insegnato che la qualità ripaga. Questo ci rinforza nel nostro percorso in un sistema che su queste basi ci permette di andare avanti con ambizione». Presentata anche la maglia "special edition" dedicata ad "Autunno in Barbagia", che sarà indossata da Spissu e compagni durante il precampionato. Realizzata dall'Ufficio marketing biancoblu, in collaborazione con lo sponsor tecnico Eye sport, l'Assessorato regionale al Turismo e la Camera di commercio di Nuoro, è stata mostrata in anteprima, con la versione in omaggio a Geppi Cucciari, sul palco di Piazza Santa Caterina, alla presenza del presidente della Camera di commercio di Nuoro Agostino Cicalò.