Alla cerimonia, riconoscimento di pregio a Mohamed Chidid Gayè, 19enne calciatore-scrittore ivoriano tesserato per la Sigma-De Amicis. Etica, inclusione, condivisione e rilancio dello sport sardo è il tema della cerimonia di sabato 10 settembre al Business centre dell'aeroporto di Elmas. Tra i premiati, Cragno, Ceppitelli, Padoin, Stefano Gentile, Luna Rossa, Special Olympics, Luigi Lodde ed i grandi dello sport sardo. Presenti i genitori di Davide Astori Luna Melis ai Premi Ussi Sardegna



CAGLIARI - Martedì 10 settembre, alle 17.30, al Business centre dell’aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas, si terrà la cerimonia di consegna dei Premi Ussi Sardegna 2019. L’evento, realizzato grazie all’ospitalità della Sogaer, prevede riconoscimenti per atleti, dirigenti, tecnici, club isolani e nazionali che si siano messi in evidenza nel corso del 2018 e del 2019. Ospite d’onore della cerimonia sarà la giovane cantante sarda Luna Melis che, oltre ad essere una realtà emergente del panorama musicale, non solo italiano, ha sempre seguito con interesse il mondo dello sport, con particolare attenzione al Cagliari, la sua squadra del cuore. Un riconoscimento verrà consegnato al 19enne calciatore ivoriano Mohamed Chidid Gayè, che ha affidato a un libro il dramma dei bambini albini perseguitati nel suo Paese d'origine.



Tra i circa trenta premiati, i calciatori Alessio Cragno e Luca Ceppitelli, il team di Luna Rossa Prada Pirelli con Max Sirena, Gilberto Nobili, Vasco Vascotto e Davide Cannata, il trionfatore della Coppa del mondo di tiro a volo skeet Luigi Lodde, il playmaker-guardia del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Stefano Gentile, il presidente della Figc Sardegna Gianni Cadoni, il ciclista professionista Orlando Pitzanti, il Lanusei calcio, il responsabile della Football academy Cagliari Bernardo Mereu, il primo cestista sardo ad un mondiale di basket in carrozzina Claudio Spanu, il Team Sardegna Special Olympics, i velocisti di atletica leggera Dalia Kaddari e Lorenzo Patta, la triatleta Elisabetta Curridori, la società di pallavolo Quadrifoglio Porto Torres, le tenniste Barbara e Marcella Dessolis.



Il premio speciale “Mario Mossa Pirisino” verrà assegnato ai giornalisti Maria Francesca Chiappe (stampa locale, Unione Sarda e Videolina), Stefano Fioretti (stampa locale, Videolina) e Marco Franzelli (stampa nazionale, Rai). Il premio “Joseph Vargiu” andrà al pugile Salvatore Erittu. Alla cerimonia saranno presenti i genitori di Davide Astori, Renato e Giovanna, per la consegna della seconda edizione del premio intitolato al figlio, scomparso il 4 marzo 2018. I Premi Ussi su etica, inclusione, condivisione e rilancio dello sport, oltre a riconoscere gli exploit sportivi ed etici in ambito regionale, sono un’occasione per riflettere ed ampliare il confronto, con forti riverberi mediatici locali e nazionali. I Premi hanno, tra gli altri, il patrocinio della Presidenza della Giunta regionale, dell'Assessorato regionale allo Sport e Pubblica istruzione, del Coni, del Coni Sardegna, dell'Ussi nazionale e dell'Università degli studi di Cagliari.



